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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23238

Сумских хоккеисток наградили мэрской грамотой

Сегодня, 22 февраля, на сессии Сумского горсовета чествовали игроков и тренеров МСК «Сумчанка».

За развитие индорхоккея и выигрыш европейского трофея хоккеисток и тренеров МСК «Сумчанка» наградили грамотой городского головы и традиционной книгой «Вулицями старого міста».

Главный тренер команды Светлана Макаева поблагодарила за внимание к команде и попросила в дальнейшем уделять его спорту еще больше.

Мэр Сум пообещал встретиться с руководством клуба отдельно, чтобы обсудить дальнейшее развитие этого вида спорта в Сумах.

Напомним, МСК «Сумчанка» 17-19 февраля выиграла Кубок европейских чемпионов Трофи по индорхоккею, который проходил в Литве, и вернулась в элиту европейского индорхоккея. В следующем году наши хоккеистки, которые являются неизменным чемпионом Украины по индорхоккею, выступят в главном турнире европейского клубного индорхоккея.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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