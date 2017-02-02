Сумских хоккеисток наградили мэрской грамотой Сегодня, 22 февраля, на сессии Сумского горсовета чествовали игроков и тренеров МСК «Сумчанка».

За развитие индорхоккея и выигрыш европейского трофея хоккеисток и тренеров МСК «Сумчанка» наградили грамотой городского головы и традиционной книгой «Вулицями старого міста».

Главный тренер команды Светлана Макаева поблагодарила за внимание к команде и попросила в дальнейшем уделять его спорту еще больше.

Мэр Сум пообещал встретиться с руководством клуба отдельно, чтобы обсудить дальнейшее развитие этого вида спорта в Сумах.

Напомним, МСК «Сумчанка» 17-19 февраля выиграла Кубок европейских чемпионов Трофи по индорхоккею, который проходил в Литве, и вернулась в элиту европейского индорхоккея. В следующем году наши хоккеистки, которые являются неизменным чемпионом Украины по индорхоккею, выступят в главном турнире европейского клубного индорхоккея.