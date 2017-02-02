В Сумах водитель грузовика повредил интернет-кабель Патрульные оперативно установили водителя, который повредил кабель и скрылся с места происшествия.

19 февраля, около 9 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Крылова. На месте происшествия патрульные выяснили, что неизвестный водитель проезжая по улице допустил наезд на препятствие (кабель интернета), после чего продолжил свое движение в неизвестном направлении.

Опросив граждан, ставших свидетелями данного правонарушения, патрульные установили вероятного водителя. Сам же водитель рассказал, что вероятнее всего автопроисшествие произошло вследствие габаритов его машины. Кабель, который висел на транспортном средстве, он увидел только на улице Роменской.

Патрульные составили на него админматериалы по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.