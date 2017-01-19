На Роменщине тормозится реформа децентрализации

Сейчас руководство области и консультанты по внедрению реформ снова говорили с жителями района о перспективах создания объединенных общин. Первый заместитель председателя облгосадминистрации Александр Марченко и директор департамента экономического развития и торговли Александр Ситака во время совещания с общественностью Роменщины определили преимущества создания ОТГ.
По словам Александра Марченко, в соседних с Роменским Недригайловском и Краснопольском районах, где уже созданы объединенные территориальные общины, в частности идет активная работа над преобразованием опорных школ в учебные заведения европейского уровня.
«При содействии областной власти, народных депутатов эти школы получат на свое развитие немалые средства, - отметил чиновник. - Модернизированные, обеспечены современной техникой, с полностью реформированной системе обучения - это будут действительно заведения нового типа, где дети будут получать качественное образование. Подобные проекты будут реализовывать и на севере Сумщины».
Сейчас государственная политика направлена именно на развитие объединенных территориальных громад, подчеркнул первый заместитель председателя облгосадминистрации. Поэтому без децентрализации пока нет механизма привлечь большие средства на развитие школ, функционирующих в районах.
Как отметила координатор Офиса реформ в Сумском региональном отделении АГУ Нина Мельник, объединение должно быть не ради объединения, а ради того, чтобы объединенные территориальные громады могли взять на себя полномочия, чтобы стать хозяевами на своей территории. Поэтому к этому процессу надо подходить взвешенно, но и быстро. Ведь те громады, которые уже созданы, имеют сегодня полномочия и ресурсы для своего развития. А на Роменщине реформа тормозится.
По результатам общественного обсуждения решено, что вопрос инициирования процесса создания Роменской городского объединенной территориальной громады будет внесен на рассмотрение очередной сессии горсовета.
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