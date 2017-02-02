На Сумщине очередное ДТП с пострадавшими В Недригайловском районе столкнулись две легковушки - ЗАЗ-1122 «Таврия» и ВАЗ-21099. В результате аварии госпитализирован водитель «ВАЗа» и два его пассажира. Водитель «Таврии» после оказания медицинской помощи отпущен домой без госпитализации.

21 февраля около 8:30 в селе Камышанка Недригайловского района произошло дорожно-транспортное авария. 40-летний местный мужчина, находясь за рулем «Таврии», не предоставил преимущество в движении другой легковушке и допустил столкновение с «ВАЗ-21099».

В результате аварии у водителя «Таврии» врачи диагностировали ушиб правого колена. После оказания медицинской помощи его отпустили без дальнейшей госпитализации.

Куда меньше повезло водителю и пассажирам другого автомобиля - 35-летний сумчанин, находившийся за рулем «ВАЗа» получил закрытую травму грудной клетки и закрытый перелом ребер слева, у 41-летнего пассажира - синяки на голове, ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб таза, у 38-летнего пассажира - закрытая черепно-мозговая травма и открытый перелом левой ноги. Все трое госпитализированы в хирургическое отделение местной райбольницы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины происшествия, опрашивают участников и свидетелей аварии. По этому факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины, в рамках которого назначен ряд медицинских и технических экспертиз. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.