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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:12340

На Сумщине в лесу нашли таки людские кости

Прокуратура выяснила новые подробности о находке, обнаруженной осенью прошлого года в лесу возле с. Сосновка Глуховского района.

Как уже сообщалось ранее, с целью установления принадлежности обнаруженных осенью 2016 года в лесу возле с. Сосновка Глуховского района трех костей и пряди волос был назначен ряд экспертиз. Уже установлено, что найденный пучок волос - это обычный женский шиньон.

По заключению экспертизы в первой кости обнаружен белок свиньи. Согласно заключению эксперта, вторая кость - это правая ключица, которая может принадлежать женщине в возрасте 13-40 лет. Указанная кость передана для проведения дальнейшей экспертизы для определения ее генетических признаков.

В ходе проведения экспертизы происхождения третьей кости установить не удалось. Досудебное расследование по факту возможного сокрытия преступления правоохранителями Глуховского отдела полиции продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Кости
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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