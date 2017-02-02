На Сумщине в лесу нашли таки людские кости Прокуратура выяснила новые подробности о находке, обнаруженной осенью прошлого года в лесу возле с. Сосновка Глуховского района.

Как уже сообщалось ранее, с целью установления принадлежности обнаруженных осенью 2016 года в лесу возле с. Сосновка Глуховского района трех костей и пряди волос был назначен ряд экспертиз. Уже установлено, что найденный пучок волос - это обычный женский шиньон.

По заключению экспертизы в первой кости обнаружен белок свиньи. Согласно заключению эксперта, вторая кость - это правая ключица, которая может принадлежать женщине в возрасте 13-40 лет. Указанная кость передана для проведения дальнейшей экспертизы для определения ее генетических признаков.

В ходе проведения экспертизы происхождения третьей кости установить не удалось. Досудебное расследование по факту возможного сокрытия преступления правоохранителями Глуховского отдела полиции продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.