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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50306

Сумской театр им. Щепкина будут дореконструировать

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко и замглавы Сумского облсовета Татьяна Головко проинспектировал областной театр им. М.Щепикна.

Наряду с уже сделанным современным ремонтом за кулисами Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии им. М. Щепкина глава облгосадминистрации увидел и те проблемы, которые срочно требуют вмешательства областных властей.

Современные фасад и фойе, зал с мягкими креслами, сцена с яркими кулисами. А за самими кулисами - темные коридоры, гримерки, которые нуждаются в ремонте. И отсутствие удобного передвижения для людей с ограниченными возможностями не добавляет театру привлекательности...

«Проинспектировав театр, мы убедились, что в театре далеко не все сделано и его реконструкция не завершена, - отметил чиновник. - Я вижу, что выполнено лишь треть необходимой работы. Поэтому областная государственная администрация, областной совет и Сумской городской совет договорились о сотрудничестве по решению этого вопроса полностью».

Специальный подъемник для людей с особыми потребностями, расширение малой сцены и ремонт гримерных и коридоров - это то, чего сейчас требует сумской храм Мельпомены. Поэтому, по словам Николая Клочко, на сессии областного совета облгосадминистрация будет предлагать депутатам финансово поддержать областной театр.

«Безусловно, на это нужна большая сумма денег, но за 4-5 лет, я считаю, этот процесс реально завершить, - отметил председатель облгосадминистрации. - Думаю, что городской совет также выполнит свою часть обязательств, а именно реконструирует Театральную площадь. И совместными усилиями мы получим современный театр европейского образца».

«Осмотрев помещения, мы пришли к выводу, что один из основных областных культурных центров Сумщины надо полностью привести в порядок. Для этого из областного бюджета планируется выделить около 3,5 млн грн на реконструкцию второго этажа здания, гримерных, коридоров. Еще по 850 тіс. грн планируется вложить в реконструкцию малой сцены и на обустройство специальных подъемников для лиц с ограниченными физическими возможностями. Мы доведем эту информацию до депутатов и, надеюсь, они прислушиваются к нашим предложениям, чтобы финансово поддержать театр драмы и музыкальной комедии», - добавила Татьяна Головко.

Напомним, во времена губернаторства Юрия Чмыря на реконструкцию театра потратили около 25 млн грн.

Досуг Театр Щепкина
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