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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57379

На Сумщине подозревают лесничего в незаконной вырубке 47 дубов

Прокуратура подозревает главного лесничего ГП «Путивльский агролесхоз» в незаконной порубке дубов, стоимостью более 400 тыс. грн.

Как уже сообщалось ранее, 25 января 2017 года на личный прием к прокурору Сумской области Виталию Матвийчуку пришли активисты «Стоп коррупции», которые сообщили о фактах незаконной вырубки и обработки ценных пород древесины на территории государственного лесхоза в Путивле.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, сегодня, 22 февраля 2017 года, Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры главному лесничему ГП «Путивльский агролесхоз» вручено уведомление о подозрении в незаконной порубке леса и злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 246 и ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый выписал лесорубный билет на порубку 47 деревьев дуба на территории Чорнобривкинского сельского совета, при этом он был точно осведомлен о том, что материалы лесоустройства на указанную рубку отсутствуют, комиссионное обследование ее не проводилось, а есть только протокол заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Путивльской райгосадминистрации.

Напоминаем, что речь идет о событиях, произошедших в апреле 2016 года. Тогда вдоль автодороги Чорнобривкино - Путивль было вырублено 47 дубов стоимостью более 400 тыс. грн. По данному факту проводилось досудебное расследование, в рамках которого установлено, что порубка осуществлена на основании протокола заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС РГА, поскольку указанные деревья были очень наклонены над дорогой, а потому угрожали жизни людей и мешали проезду транспорта. Кроме того, согласно заключению эксперта, срезанные деревья были аварийными. Уголовное производство по факту незаконной порубки деревьев было закрыто.

В настоящее время уголовное производство возобновлено, принято решение о проведении повторной экспертизы пней срезанных деревьев в другом экспертном учреждении. Вместе с тем, Путивльским отделом Конотопской местной прокуратуры начато уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением сельским головой, который обратился к главе райгосадминистрации с предложением содействовать в осуществлении порубки указанных деревьев, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Вырубка деревьев
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