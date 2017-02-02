Сумское НПО заключило контракты на производство мощных водокольцевых насосов для горно-обогатительных комбинатов Кривого Рога ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» подписало ряд договоров на поставку водокольцевых вакуумных насосов типа ВВН 2-300, а также роторов к ним. Данная техника предназначена для Северного, Центрального и Южного горно-обогатительных комбинатов (ГОК), сосредоточенных в г. Кривой Рог Днепропетровской области.

В целом, контрактами предусматривается производство семи ВВН 2-300 и двух роторов к ним. Собственно, на ЧАО «Южный ГОК» необходимо поставить четыре насоса, в ПАО «Северный ГОК» ожидают две единицы такой продукции вместе с дополнительными роторами, а ЧАО «Центральный ГОК» в свою очередь заказало один ВВН 2-300.

Отгрузка оборудования будет производиться поэтапно в течение первого полугодия текущего года.

По сообщению ведущего менеджера управления по продажам Олега Семесенко, водокольцевые насосы ВВН 2-300 относятся к числу наиболее мощных. Они предназначены для откачки примесей, которые не растворяются в воде. Вес одного такого агрегата составляет 15 тонн.

Насосное оборудование торговой марки СНПО востребовано в рамках обновления производственных мощностей на объектах заказчиков. К слову, в 2000-х сумские машиностроители активно поставляли водокольцевые вакуумные насосы криворожским металлургам.

ПАО «Сумское НПО» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций.

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