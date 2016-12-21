В Сумах пройдут соревнования на призы Юрия Билонога

Начнутся соревнования 25 февраля в 9.30. Торжественное открытие в 13.00. Завершится первый день соревнований в 15.30 финалом забега на 60 м.
26 февраля соревнования продолжатся в 9.30, а завершатся в 12.00.
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24 декабря в Легкоатлетическом манеже им. В.Голубничего состоялись соревнования Зимнего Кубка Украины по спортивной ходьбе и Всеукраинские соревнования по спортивной...
20 декабря в легкоатлетическом манеже им. В.Голубничого состоялись III областные соревнования по программе «Детская легкая атлетика IAAF» на Кубок ректора...