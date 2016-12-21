Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36269

В Сумах пройдут соревнования на призы Юрия Билонога

25-26 февраля в легкоатлетическом манеже СумГУ состоятся традиционные Всеукраинские соревнования по легкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта Украины Юрия Билонога среди юношей и девушек 2000 г.р. и младше.

Начнутся соревнования 25 февраля в 9.30. Торжественное открытие в 13.00. Завершится первый день соревнований в 15.30 финалом забега на 60 м.

26 февраля соревнования продолжатся в 9.30, а завершатся в 12.00.

Спорт Легкая атлетика
view counter

По тематике

В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике
16.02.2017 15:40

В Сумах пройдет чемпионат Украины по легкой атлетике

17-19 февраля манеж СумГУ им. В.Голубничего будет принимать чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....

06.02.2017 17:57

Сумская легкоатлетка завоевала золото на турнире во Франции

Уроженка Сум Анна Плотицына достигла успеха во французском Мондвилле на международном легкоатлетическом турнире....

31.01.2017 11:13

Сумской легкоатлет стал вторым в Чехии

28 января Яблонец-над-Нисой принимал международный легкоатлетический турнир Jablonecka hala 2017....

Сумские скороходы выиграли зимний кубок Украины
26.12.2016 17:22

Сумские скороходы выиграли зимний кубок Украины

24 декабря в Легкоатлетическом манеже им. В.Голубничего состоялись соревнования Зимнего Кубка Украины по спортивной ходьбе и Всеукраинские соревнования по спортивной...

21.12.2016 10:59

В Сумах соревновались юные легкоатлеты

20 декабря в легкоатлетическом манеже им. В.Голубничого состоялись III областные соревнования по программе «Детская легкая атлетика IAAF» на Кубок ректора...

Новости

В Сумах взрыватель банкомата ранил полицейского
Сегодня 08:47
В Сумах взорвали банкомат (обновляется, +видео)
Сегодня 08:21
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила своих подписчиков (фоторепортаж)
20.02.2017 14:24
В Сумах УКС незаконно передал землю под застройку на 7,3 миллиона?
Сегодня 18:01
Раненый грабителем сумской полицейский нуждается в помощи на лечение
Сегодня 17:38
В Конотопе пенсионерка передала мошеннику деньги на лечение внуку, которого у неё... никогда не было
Сегодня 16:52
Международная организация хочет помогать громадам Сумщины
Сегодня 16:13
В Сумах ищут перевозчика на Песчаное
Сегодня 15:52
Полиция опубликовала видео с места перестрелки с грабителем банкомата
Сегодня 15:41
Сумские пограничники изъяли «Сканию»
Сегодня 15:36
Взрыватель банкомата, ранивший сумского полицейского, оказался бывшим СБУшником
Сегодня 15:20
Сумчанка сыграла в финале кубка европейских чемпионов
Сегодня 15:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.