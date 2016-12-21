В Сумах пройдут соревнования на призы Юрия Билонога 25-26 февраля в легкоатлетическом манеже СумГУ состоятся традиционные Всеукраинские соревнования по легкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта Украины Юрия Билонога среди юношей и девушек 2000 г.р. и младше.

Начнутся соревнования 25 февраля в 9.30. Торжественное открытие в 13.00. Завершится первый день соревнований в 15.30 финалом забега на 60 м.

26 февраля соревнования продолжатся в 9.30, а завершатся в 12.00.