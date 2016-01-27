В Сумах рьяно взялись за сосульки Сегодня, 22 февраля, коммунальщики занимаются сбиванием сосулек на ул. Петропавловской.

Около полудня к дому по ул. Петропавловская, 68 подъехала 20-метровая автовышка, с которой сразу два человека начали топорами скалывать сосульки и глыбы льда и снега с крыши жилого здания.

Насколько это безопасно для окон и прохожих сложно сказать.