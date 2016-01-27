В Сумах рьяно взялись за сосульки

Около полудня к дому по ул. Петропавловская, 68 подъехала 20-метровая автовышка, с которой сразу два человека начали топорами скалывать сосульки и глыбы льда и снега с крыши жилого здания.
Насколько это безопасно для окон и прохожих сложно сказать.
Сегодня, 26 декабря, на ул. Соборная в Сумах с крыши дома упала глыба льда, которая разбилась рядом с двумя прохожими....
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