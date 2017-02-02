В центре Сум столкнулась 4 авто Сегодня, 22 февраля, около 12.30 на Покровской площади произошло массовое ДТП.

По предварительным данным, автомобиль «Mercedes Vito», выезжая из арки возле налоговой инспекции, сразу на 3-ю полосу главной дороги протаранил в двери «Jeep». От удара «Jeep» въехал в «ГАЗель» и «Volkswagen Passat».

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают патрульные.