В центре Сум столкнулась 4 авто

По предварительным данным, автомобиль «Mercedes Vito», выезжая из арки возле налоговой инспекции, сразу на 3-ю полосу главной дороги протаранил в двери «Jeep». От удара «Jeep» въехал в «ГАЗель» и «Volkswagen Passat».
В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают патрульные.
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