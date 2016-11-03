В Сумах пройдет традиционный турнир по гандболу В Сумах состоится седьмой турнир по гандболу памяти Владимира Галенина.

25-26 февраля на площадке спортивного комплекса Сумского государственного университета трофей разыграют местные команды «СумГУ» и «СумГУ-2», «Выпускники», «СНАУ», «Ин Тайм» и команда «ДЮСШ» города Зеньков. После завершения группового турнира пройдут стыковые матчи — третьи команды групп разыграют пятое-шестое места, вторые — встретятся в «бронзовом» матче, а победители групп разыграют главный трофей турнира. Расписание игр 25.02.17. Суббота.

13-00 СумДУ — ДЮСШ Зеньков

13-50 Открытие соревнований

14-00 Выпускники- СНАУ

14-50 Интайм — ДЮСШ Зеньков

15-40 СумДУ2 — Выпускники

16-30 СумДУ- Интайм 26.02.17. Воскресенье.

12-00 СНАУ — СумДУ2

13-00 Матч за 5-6 место

14-00 Матч за 3-4 место

15-00 Матч за 1-2 место