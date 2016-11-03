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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:4620

В Сумах пройдет традиционный турнир по гандболу

В Сумах состоится седьмой турнир по гандболу памяти Владимира Галенина.

25-26 февраля на площадке спортивного комплекса Сумского государственного университета трофей разыграют местные команды «СумГУ» и «СумГУ-2», «Выпускники», «СНАУ», «Ин Тайм» и команда «ДЮСШ» города Зеньков.

После завершения группового турнира пройдут стыковые матчи — третьи команды групп разыграют пятое-шестое места, вторые — встретятся в «бронзовом» матче, а победители групп разыграют главный трофей турнира.

Расписание игр

25.02.17. Суббота.
13-00 СумДУ — ДЮСШ Зеньков
13-50 Открытие соревнований
14-00 Выпускники- СНАУ
14-50 Интайм — ДЮСШ Зеньков
15-40 СумДУ2 — Выпускники
16-30 СумДУ- Интайм

26.02.17. Воскресенье.
12-00 СНАУ — СумДУ2
13-00 Матч за 5-6 место
14-00 Матч за 3-4 место
15-00 Матч за 1-2 место

Спорт Гандбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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