В Сумах пройдет традиционный турнир по гандболу

25-26 февраля на площадке спортивного комплекса Сумского государственного университета трофей разыграют местные команды «СумГУ» и «СумГУ-2», «Выпускники», «СНАУ», «Ин Тайм» и команда «ДЮСШ» города Зеньков.
После завершения группового турнира пройдут стыковые матчи — третьи команды групп разыграют пятое-шестое места, вторые — встретятся в «бронзовом» матче, а победители групп разыграют главный трофей турнира.
Расписание игр
25.02.17. Суббота.
13-00 СумДУ — ДЮСШ Зеньков
13-50 Открытие соревнований
14-00 Выпускники- СНАУ
14-50 Интайм — ДЮСШ Зеньков
15-40 СумДУ2 — Выпускники
16-30 СумДУ- Интайм
26.02.17. Воскресенье.
12-00 СНАУ — СумДУ2
13-00 Матч за 5-6 место
14-00 Матч за 3-4 место
15-00 Матч за 1-2 место
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