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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01401

Сумские энергетики попали в аварию

В Недригайловском районе автомобиль ПАО «Сумыоблэнерго» попал в ДТП.

Авария произошла на дороге Киев - Сумы - Юнаковка. Трое работников предприятия получили телесные повреждения различной степени тяжести. К счастью, все участники ДТП остались живы. Управлением Гоструда в Сумской области создана комиссия для проведения специального расследования обстоятельств аварии.

Согласно сообщению, поступившему в Управление Гоструда в Сумской области, 21 февраля 2017 года около 8:50 служебный автомобиль ПАО «Сумыоблэнерго» попал в ДТП. Авария произошла в Недригайловском районе по дороге в пгт Недригайлов. В результате аварии пострадали трое сотрудников предприятия: водитель автотранспортного средства, начальник группы по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений, старший мастер ремонтно-строительного участка. Работники должны были обследовать здание предприятия, размещенное в поселке.

В ходе специального расследования будут установлены причины аварии и выявлены лица, действия или бездействие которых привели к травмированию работников.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание участников дорожного движения на необходимость соблюдения правил безопасности, личную осторожность и бдительность, особенно в период неблагоприятных погодных условий.

Право Дтп
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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