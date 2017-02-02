«Нефтяник» проиграл «Полтаве» 20 февраля «Нефтяник» начал свой третий учебно-тренировочный сбор.

Этот сбор «Нефтяник» проводит на спортивно-тренировочной базе «Арена» футбольного клуба «Полтава» в с. Копылы. В рамках этого сбора «Нефтяник» проведет несколько контрольных матчей. Первый контрольный матч состоялся 21 февраля с ФК «Полтава». Неделю назад коллективы уже встречались на поле загородной базы. Тогда в матче за третье место кубка Пожечевского «нефтяники» на последних минутах одержали победу.

Как и неделю назад, «горожане» активнее начали поединок. Уверенный старт привел к тому, что уже в середине первого тайма гости из Ахтырки по собственной неосторожности сбили в своей штрафной площадке Нехтия. Арбитр назначил пенальти. «Точку» реализовал Евгений Трояновский, который вывел полтавчан вперед. Спустя десять минут ситуация повторилась: вновь вне правил сыграли защитники ахтырского клуба против того же Нехтия. Арбитр снова не промолчал, указав на одиннадцатиметровый. Нехитрым, легким ударом в самый центр ворот стандарт реализовал Нехтий. Под конец тайма хозяева немного подсели. Футболисты «Нефтяника» умело воспользовались такой оплошностью. Обрезка в центре поля, проход по левому флангу – и подача в штрафную площадку. Голкипер «горожан» в падении попытался выбить мяч, но «кожаный» отскочил к Герту, тот быстро отпасовал под удар Передистому, после чего мяч влетел в ворота – 2:1.

Второй тайм складывался не так удачно – сказалась на игре погода (пошел обильный снег). Но все же полтавчанам удалось отметиться еще одним голом. Хозяева перехватили мяч на собственной половине поля. Пас из глубины получил Дегтярев, который уверенно прошел с мячом от центрального круга до линии штрафной, откуда и послал мяч в сетку ворот «Нефтяника». 3:1 – полтавчане берут реванш у «Нефтяника» за Кубок Пожечевского.

26 февраля «Нефтяник» проведет встречу с ФК «Кремень», матч состоится в Кременчуге в 14.00. Также запланированы контрольные матчи на 24.02 и 02.03.2017 года, соперников «Нефтяника» в которых будут определены позже.