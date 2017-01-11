В Сумах субсидии самые маленькие в области Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе 2017 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг были назначены 17,8 тыс. домохозяйств области, что на 28,5% меньше, чем в январе прошлого года.

Общая сумма назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе 2017. составляла 26,7 млн грн против 32,2 млн грн прошлом году.

Средний размер назначенной субсидии этого вида в январе 2017 года составил 1500,2 грн на одно домохозяйство (в январе 2016 года - 1291,5 грн). Самый высокий этот показатель был в Ахтырском (2143,9 грн), Глуховском (2133,7 грн) и Великописаревском (2130,0 грн) районах; наименьший - в г.Шостка (1288,4 грн) и г.Сумы (1289,6 грн).

Кроме того, в январе 2017 года 355 домохозяйствам были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 773,8 тыс. грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2017 года составил 2179,7 грн против 1472,3 грн в январе 2016 года. Среди городов и районов области самый высокий этот показатель был в Недригайловском (2593,1 грн), Конотопском (2535,9 грн) и Сумском (2490,9 грн) районах; наименьший - в г. Ахтырка (1311,0 грн) и Середина-Будском (1364,2 грн) районе.