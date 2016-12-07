Синоптики предупреждают сумчан об усилении ветра

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.
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