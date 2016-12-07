Синоптики предупреждают сумчан об усилении ветра По данным Укргидрометцентра, 23 февраля в Сумской области будут наблюдаться порывы ветра до 15-20 м/с.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.