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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11237

В Сумах число субсидиантов выросло на 60%

В январе 2017 года 7758 домохозяйствам Сумы были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, что в 1,6 раза больше, чем в январе 2016 года.

Общая сумма назначенных субсидий в январе 2017 года составила 10,0 млн грн против 5,9 млн грн в соответствующем периоде прошлого года. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2017. составил 1289,6 грн.

Кроме того, в январе 2017 года 7 домохозяйствам были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 14,1 тыс. грн. Средний размер назначенной субсидии наличными на одно домохозяйство в январе 2017 года составил 2013,6 грн против 1705,4 грн в январе прошлого года.

Общество Субсидии
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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