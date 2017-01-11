В Сумах число субсидиантов выросло на 60%

Общая сумма назначенных субсидий в январе 2017 года составила 10,0 млн грн против 5,9 млн грн в соответствующем периоде прошлого года. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2017. составил 1289,6 грн.
Кроме того, в январе 2017 года 7 домохозяйствам были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 14,1 тыс. грн. Средний размер назначенной субсидии наличными на одно домохозяйство в январе 2017 года составил 2013,6 грн против 1705,4 грн в январе прошлого года.
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