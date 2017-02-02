Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45879

В Сумах ночью не будет воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении Тополянского водозабора.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 700 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня, 22 февраля, в 22:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора.

В ночное время без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц, прилегающих к ней.

По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

Общество Отключение воды
view counter

По тематике

20.02.2017 13:11

Порыв на Заливной оказался не такой простой

Сумской водоканал сообщает, что для ликвидации порыва на ул. Заливной, 7 пришлось отключить от водоснабжения еще несколько домов в Сумах....

20.02.2017 09:32

В Сумах отключили воду на Заливной

КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Заливная....

17.02.2017 14:17

В Сумах очередной порыв водосети

КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Ремесленная....

16.02.2017 13:21

В Сумах снова отключат воду в Курском микрорайоне

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 700 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня,...

15.02.2017 08:06

В Сумах снова отключат воду

Из-за аварии будет остановлен Тополянский водозабор....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.