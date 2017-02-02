В Сумах ночью не будет воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 700 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня, 22 февраля, в 22:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора.
В ночное время без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц, прилегающих к ней.
По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
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