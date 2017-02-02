В Сумах ночью не будет воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении Тополянского водозабора.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 700 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня, 22 февраля, в 22:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора.

В ночное время без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц, прилегающих к ней.

По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.