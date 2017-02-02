До Сум завітає міжнародний фестиваль фантастичного кіно! Поціновувачі фільмів Рідлі Скотта і Стенлі Кубрика можуть радіти – з 23 лютого у Сумах стартують покази наймасштабнішого міжнародного фестивалю фантастичного короткого метра "BEST SCI FI".

До програми фестивалю увійшли кращі фантастичні фільми з Іспанії, США, Франції, Ізраїлю та Хорватії.

Пригоди в часі, космічні подорожі, зустріч з позаземними цивілізаціями, штучний інтелект і майбутнє Землі – все це і багато іншого чекає на відвідувачів фестивалю.

В Україні покази фестивалю відбудуться у більш ніж 24 містах.

У Сумах покази відбуватимуться у кінотеатрі Планета Кіно (з 23 лютого).

Крім України, фестиваль відбудеться у таких країнах, як Польща, Литва, Іспанія, Швейцарія, Мексика, Білорусь, Казахстан, Молдова, Росія, Уругвай, Ефіопія, Південна Африка та ін.

Список кінотеатрів та локацій, де буде проходити фестиваль: http://bit.ly/venues_ua_bestscifi2017

Фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Дистриб’ютор фестивалю в Україні: KINOLIFE Distribution

Генеральний поліграфічний партнер фестивалю в Україні:

Група компаній «Простор»

Генеральний партнер з перекладу: Міжнародний Центр Перекладів “MYVIC SOLUTIONS”

Медіапартнери фестивалю в Україні: Телеканал «Лтава», Полтава-Информ, Мост, Херсонські факти, Останній Бастіон, Новини Полтавщини, Информационное агентство Херсонцы, pro.cn.ua, Сумской новостной портал, Данкор, Телерадіокомпанія Відікон,Чеline, 0332.ua, Таблоїд Волині, Типовий Луцьк, SumyLife, Афиша Сумы, Агенция промоции Сумы, SVOBODA.FM, Lutsk Night Cinema, В Чернигове.INFO, Волинські новини, Media Sumy, InnoTech Ukraine, oKino.ua, Fraza.ua, Голос.UA, Обозреватель, Хорошее кино, Детектор медіа, Zaxid.net, Cultprostir.ua, Gloss.ua, 44.ua, Moemisto.ua, Bodo.ua, MOVIEGRAM, 057.ua, Весь Харьков, 78.com.ua, Реприза, Культурометр Одеси, 048.ua, 056.ua, gorod.dp.ua, Вихідний Дніпро, 032.ua, Afisha.lviv.ua, Afisha.zp.ua, 061.ua, ВсеМісто.

Автор концепту дизайну фестивалю 2017: Vladislav Ociacia

Програма фестивалю:

#1 ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ, Іспанія, 2015, 15’

Андреа в пастці часового циклу. Що робити, як вирватися з цього замкнутого нескінченного кола?!

Дивитись трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=327Lw5BZr3g

#2 РЕДУКС, США, 2015, 9’

Вчений повинен відправити попередження крізь час і простір, перш ніж він буде вбитий штурмовою групою.

Цікаві факти:

Фільм знятий в ретро / Sci Fi стилістиці.

У головній ролі - відомий голлівудський актор, номінант на премію "Оскар" Ерік Робертс.

Оригінальна музика для фільму була створена на ретро-синтезаторах з 80х.

Дивитись трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=35tcCyUjeXY

#3 ТРЕТІЙ ЗАКОН КЛАРКА, Іспанія, 2014, 7’

Занурення в життя Артура Кларка, письменника і співавтора фільму "2001: Космічна Одіссея", в його пошуки позаземної цивілізації.

Дивитись трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=jGERlWLmUCU

#4 ДЖУЛЬЄТТА, Франція, 2015, 12’

У недалекому майбутньому, компанія "SEED" представляє широкому загалу Джульєтту 1, перше покоління синтетичних андроїдів для роботи і будинку. Однак, технологія еволюціонує і виходять нові і нові версії, людству стає все складніше знайти своє місце в цьому світі...

Цікаві факти:

Основним джерелом натхнення для фільму послужив "Західний світ" (1973) Майкла Крічтона. Цікаво, що в 2016 році "Західний світ" став ТБ-шоу, що продюсується Дж. Дж. Абрамс.

У фільмі 19 ролей, картина була знята в 25 різних локаціях.

Дивитись трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=40mx_FoHx4A

#5 МІСТЕР ДЕНТОНН, Іспанія, 2014, 9’

Холодної зимової ночі Лаура читає своєму братові Девіду історію про дивну істоту, яка нападає на дітей. Раптово Лауру пробирає тремтіння, вона відчуває чиюсь присутність в будинку. Це він.

Цікаві факти:

Фільм удостоївся 78 нагород, брав участь в понад 260 фестивалях світу.

Дивитись трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=AfDn3WkOFw4

#6 АПОЛЛОН 81, Іспанія, 2015, 12’

Аполлон81 входить, на перший погляд, у нормальний бар ... Він кидає гральні кубики і вибирає свого суперника: Капелюшку_Любові, легендарну і підступну. Гра починається. У кожного гравця свої карти і свої секрети. Капелюшок, експерт топ-рівня, впевнена, що обов'язково виграє. Чи впорається Аполлон?

Дивитись трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=i4L3TNcHZnI

#7 ЧАРІВНИЙ ОЛІВЕЦЬ, США, 2015, 10’

Чарівний Олівець - фантастична комедія про простого офісного працівника, який повинен взяти участь у грі на кращу фантазію. Його мета – виграти олівець, якого він відчайдушно прагне, щоб доповнити свою колекцію.

Дивитись трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=_TvtjqnVO_E

#8 МИШАЧА ДИЛЛЕМА, Ізраїль, 2015, 11’

У розпал Голокосту талановитий єврейський фізик на ім'я Рудольф змушений будувати машину телепортації для нацистів. Рудольф продовжує стверджувати, що машина ще не працює, але нацистський наглядач Хайнц підозрює, що фізик щось приховує. Зважаючи на те, що нацист має намір вичавити правду будь-якими засобами, Рудольфу незабаром доводиться зіткнутися з дилемою всього свого життя.

Цікаві факти:

Фільм був знятий в бункері, який був таємно побудований в 1950-х роках в Ізраїлі німецькими архітекторами. Сьогодні це місце занедбане.

Це перший ігровий короткометражний фільм з коли-небудь зроблених в Ізраїлі, дія якого відбувається під час Голокосту. Неймовірно, але факт.

Незважаючи на те, що сюжет обертається навколо німецьких персонажів, всі діалоги на івриті. Це перший раз в кінематографі, коли нацистський персонаж говорить на івриті.

Фільм став хітом на комік-конах в США і отримав декілька нагород.

Дивитись трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=QcC0hr-H2TE

#9 ВКРАДЕНА ФАНТАЗІЯ, США, 2015, 14’

Коли її уявний друг викрадений, 8-річна Олівія поринає в епічну пригоду, щоб його повернути.

Цікаві факти:

Виконавиця головної ролі Уна Лоуренс грала Матильду на Бродвеї, дочку Джейка Джілленхол у фільмі "Лівша", а також в фільмі від Дісней "Дракон Піта".

Сусід Олівії за фільмом, Оувен Джадж, грав молодого містера Фантастика в голлівудському блокбастері "Фантастична четвірка".

Автор сценарію, режисер фільму - норвезька зірка YouTube, стоїть за успіхом каналу PistolShrimps з більш ніж 430 000 підписників і 150 мільйонів онлайн-переглядів.

Дивитись трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=Z8vlvkPwE9o

#10 ВТЕЧА, Хорватія, 2015, 5’

Дівчині, що одержима науковою фантастикою, сниться, що вона обрана для викрадення інопланетянами в одній з її книг.

Цікаві факти:

Фільм – адаптація книги коміксів, написаної всесвітньо відомим художником коміксів Ігорем Кордео. Найвідоміші його роботи - ілюстрації до фільмів "Нові Люди Х" і комікси про "Стар Трек".

Дивитись трейлер - https://www.youtube.com/watch?v=XJaKKDBAJuM