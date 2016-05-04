Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28148

Сумской горсовет поддержал торговую блокаду Донбасса

Сегодня, 22 февраля, на заседании Сумского городского депутаты приняли обращение к Президенту, Правительству и парламенту относительно поддержки блокады.

«За» проголосовали 25 депутатов из 35 присутствовавших. Полностью не голосовали за проект решения депутаты фракции «БПП «Солидарность» и «Оппозиционного блока».

Общество Блокада Донбасса Обращение горсовета
view counter

По тематике

14.02.2017 13:57

На Сумщине могут быть перебои с электрикой из-за блокады Донбасса

Отключение электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей....

30.12.2016 09:37

Сумской горсовет снова жалуется в Киев на газовиков

Сумские депутаты приняли обращение к Премьер-министру Украины, спикеру Верховной Рады Украины и главе НКРЭКУ по применению предельной нормы потребления газа...

08.06.2016 08:05

Сумские депутаты озаботились судьбой детей из малообеспеченных семей

7 июня депутаты Сумского горсовета проголосовали за обращение к Министру социальной политики Украины Андрея Реве и народным депутатам Украины, чтобы...

05.05.2016 08:10

В Сумах депутаты обеспокоились повышением тарифов на газ и электроэнергию

Депутаты Сумского горсовета направили обращение премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и Кабинету Министров о недопущении повышения тарифов на газ и электроэнергию...

04.05.2016 16:52

Сумские депутаты просят не облагать налогом пенсии

4 мая депутаты Сумского городского совета приняли обращение к Министру социальной политики Украины Андрею Реве о прекращении налогообложения пенсий....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.