Сумской горсовет поддержал торговую блокаду Донбасса

«За» проголосовали 25 депутатов из 35 присутствовавших. Полностью не голосовали за проект решения депутаты фракции «БПП «Солидарность» и «Оппозиционного блока».
Отключение электроэнергии из-за дефицита угля антрацитовой группы могут коснуться семи областей....
Сумские депутаты приняли обращение к Премьер-министру Украины, спикеру Верховной Рады Украины и главе НКРЭКУ по применению предельной нормы потребления газа...
7 июня депутаты Сумского горсовета проголосовали за обращение к Министру социальной политики Украины Андрея Реве и народным депутатам Украины, чтобы...
Депутаты Сумского горсовета направили обращение премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и Кабинету Министров о недопущении повышения тарифов на газ и электроэнергию...
4 мая депутаты Сумского городского совета приняли обращение к Министру социальной политики Украины Андрею Реве о прекращении налогообложения пенсий....