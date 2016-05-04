Сумской горсовет поддержал торговую блокаду Донбасса Сегодня, 22 февраля, на заседании Сумского городского депутаты приняли обращение к Президенту, Правительству и парламенту относительно поддержки блокады.

«За» проголосовали 25 депутатов из 35 присутствовавших. Полностью не голосовали за проект решения депутаты фракции «БПП «Солидарность» и «Оппозиционного блока».