Шосткинец до смерти избил жену

О смерти 54-летней жительницы Шостки полицейским сообщили ее родственники. На указанное место выехала следственно-оперативная группа полиции, члены которой были шокированы видом умершей.
«Поскольку женщина была очень избита, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей, - ее тело отправили на экспертное исследование для установления причины смерти».
Как выяснилось, пострадавшая умерла от отека и кровоизлияния в мозг. Кроме многочисленных синяков и ссадин, у женщины были переломаны еще и ребра.
Муж покойной рассказал, что накануне, когда они возвращались машиной от его матери из другой области, между ними произошла ссора. Не найдя словесных аргументов для доказательства своей точки зори, он прибег к силе. Избитую жену привез домой, помог ей зайти в квартиру и уложил в постель. А утром, проснувшись, нашел ее уже мертвой. По его словам, они иногда ссорились, и не раз он доказывал свою точку зрения кулаками.
Мужчина раскаивается в содеянном, и сожалеет о жене, с которой прожил 32 года. В отношении него работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленные тяжкие телесные повреждения». Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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