На Конотопщине ссора между сожителями закончилась поножовщиной Из-за ревности 28-летний житель района едва не лишил жизни свою гражданскую жену. Мужчина решил выяснить с ней отношения с помощью ножа.

В Конотопский отдел полиции поступило сообщение от дежурной медсестры центральной районной больницы о том, что каретой «скорой» в приемное отделение с диагнозом «множественные ножевые ранения, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга» госпитализирована 28-летняя женщина, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Работники полиции немедленно выехали на место преступления, где установили, что телесные повреждения потерпевшей во время внезапно возникшей ссоры нанес ее сожитель, ранее судимый 28-летний житель района.

Работники полиции начали розыск мужчины, однако он сам через двое суток после ссоры пришел в отдел полиции, чтобы сознаться в содеянном.

Как выяснилось, причиной конфликта стала ревность. Мужчина решил поставить окончательную точку в семейной ссоре, для чего сначала ударил жену по голове, а затем ножом нанес ей пять ударов в разные части тела. Через некоторое время, поняв, что натворил, бросился бежать.

«Сегодня жизни женщины уже ничего не угрожает, - говорит начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Потерпевшая находится на лечении, а в отношении ее сожителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет».