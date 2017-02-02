На Сумщине псведополицеский «решил» вопрос с пенсионерами за 3 тысячи Поздно ночью на домашний телефон супружеской пары сумских пенсионеров позвонил неизвестный, и даже не представившись, заявил, что их внук находится в полиции и ему грозит уголовная ответственность.

Уловив в голосе пожилой женщины, которая взяла телефонную трубку, отчаяние, злоумышленник начал рассказывать подробности «задержания». Доведя пенсионеров до шокового состояния, мошенник сообщил им, что за избиение человека их внук может попасть в тюрьму, но если они хотят, чтобы он «не сел», все еще, дескать, можно уладить. Цена вопроса - всего 12 000 гривен. Старики сообщили неизвестному, что таких денег у них нет, а есть лишь три тысячи. Немного помолчав, злоумышленник заявил, что на первый раз достаточно будет и этого, приказал сейчас же собрать всю сумму и вынести пакет с деньгами к воротам дома. Здесь нужно будет передать деньги водителю легковушки, который через несколько минут подъедет. 79-летний мужчина выполнил все указания преступника, и около двух ночи передал пакет сообщнику мошенника, подъехавшему к дому на легковом автомобиле темного цвета.

Когда же пенсионер вернулся в дом, успокоился и посоветовался с женой, то решил вызвать полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали розыск мошенников.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам всегда быть осмотрительными, бдительными, внимательными, и не вступать в разговоры по телефону с людьми, представляющимися сотрудниками полиции и требуют деньги за предоставление «услуг» по освобождению от привлечения к уголовной ответственности кого-то из близких родственников, которые якобы попали в полицию за совершение преступления. Слишком доверяя неизвестным, вы можете за одно мгновение потерять все свои денежные накопления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.