Пьяный вдрызг сумчанин снова попался копам

20 февраля, около 13 часов, экипаж патрульных остановил автомобиль Mitsubishi Lancer, водитель которого нарушил ПДД на улице Ремесленной.
Общаясь с 41-летним водителем, патрульные заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения, к тому же у него отсутствовало водительское удостоверение.
Освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера зафиксировало у него 2,49 промилле алкоголя в крови, - результат, который более чем в 12 раз превышал допустимую норму.
По имеющимся базам полицейские установили, что в сентябре 2016 года инспекторы патрульной полиции Сум составляли на него админматериалы за нетрезвую поездку. Тогда у гражданина зафиксировали 3,51 промилле.
Патрульные составили на него админматериалы по части 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и части 3 статьи 126 (управление транспортным средством, лицом лишенным права управления) КоАП.
Благодаря неравнодушному сумчанину патрульные предупредили хмельную поездку водителя автобуса....
Патрульные обнаружили нетрезвого водителя, который и после остановки употреблял алкоголь....
6 января, в полночь, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль Peugeot 307 на улице Ковпака....
Патрульные обнаружили пьяного водителя, который объяснял свое состояние поцелуем с нетрезвой девушкой....
За час до Нового года патрульные обнаружили нетрезвого водителя, который в третий раз за год сел за руль в нетрезвом...