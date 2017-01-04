Пьяный вдрызг сумчанин снова попался копам Патрульные обнаружили водителя, степень опьянения которого более чем 12 раз превышал допустимую норму.

20 февраля, около 13 часов, экипаж патрульных остановил автомобиль Mitsubishi Lancer, водитель которого нарушил ПДД на улице Ремесленной.

Общаясь с 41-летним водителем, патрульные заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения, к тому же у него отсутствовало водительское удостоверение.

Освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера зафиксировало у него 2,49 промилле алкоголя в крови, - результат, который более чем в 12 раз превышал допустимую норму.

По имеющимся базам полицейские установили, что в сентябре 2016 года инспекторы патрульной полиции Сум составляли на него админматериалы за нетрезвую поездку. Тогда у гражданина зафиксировали 3,51 промилле.

Патрульные составили на него админматериалы по части 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и части 3 статьи 126 (управление транспортным средством, лицом лишенным права управления) КоАП.