Благодаря сообщению сумчанина, патрульные обнаружили пьяного за рулем

Указанный автомобиль экипаж патрульных обнаружил на улице Вячеслава Чорновила. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. В больнице у него зафиксировали 2,67 промилле.
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