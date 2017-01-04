Благодаря сообщению сумчанина, патрульные обнаружили пьяного за рулем 20 февраля, около 10 часов, в патрульных обратился мужчина, который сообщил, что водитель автомобиля Сhevrolet Аveo, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Указанный автомобиль экипаж патрульных обнаружил на улице Вячеслава Чорновила. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. В больнице у него зафиксировали 2,67 промилле.

Полицейские составили на 40-летнего водителя административный протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.