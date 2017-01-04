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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49216

Благодаря сообщению сумчанина, патрульные обнаружили пьяного за рулем

20 февраля, около 10 часов, в патрульных обратился мужчина, который сообщил, что водитель автомобиля Сhevrolet Аveo, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Указанный автомобиль экипаж патрульных обнаружил на улице Вячеслава Чорновила. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. В больнице у него зафиксировали 2,67 промилле.

Полицейские составили на 40-летнего водителя административный протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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