В Сумах взорвали банкомат (обновляется, +видео) Сегодня, 23 февраля, в Сумах неизвестные взорвали банкомат.

Происшествие произошло рано утром на ул. Харьковская возле магазина «Фазенда» напротив остановки «Пивзавод». В пресс-службе полиции Сумской области пообещали рассказать подробности позже.

Стали известны подробности ночного ограбления банкомата.

Около 3.30 утра на пульт управления полиции охраны в Сумской области поступил сигнал от банкомата на ул. Харьковской. Об этом сообщил пресс-секретарь управления полиции охраны в Сумской области Игорь Садовский.

Через минуту на место прибыли наряд. На месте полицейские увидели взрыв. А также злоумышленника, который начал собирать кассеты из банкомата. Увидев полицейских, он начал убегать в сторону ул. Ахтырской, при этом стал вести прицельную стрельбу, в результате чего один из сотрудников полиции охраны получил ранение в голову и сейчас находится в реанимации.

Сотрудники полиции открыли ответный огонь. В результате злоумышленника ранили в ногу и обезвредили. Сейчас он также доставлен в больниуцу для орказания медицинской помощи.

На месте происшествия полицейские выявили сумку злоумышленника, в которой находилось газовое оборудование, а при нем пистолет ПМ с насадкой глушителем.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, открыто уголовное производство по ст. 185 (кража), 194 (порча имущества путем поджога), 348 (покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов), 289 (угон).

Взрыватель банкомата в Сумах пытался угнать полицейское авто

Правоохранители выясняют обстоятельства ранения полицейского во время задержания разбойника.

Сегодня, 23 февраля, в 3 часа. 50 мин. сработала сигнализация банкомата на ул. Харьковская, 98 в г. Сумы. На место происшествия немедленно выехала сотрудники Управления полиции охраны в Сумской области. Рядом с банкоматом они увидели мужчину, который пытался уйти от преследования и применил огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции и ранив одного из них. Полицейский получил ранение шеи и головы. В дальнейшем злоумышленник пытался скрыться на служебном автомобиле Управления полиции охраны. Однако правоохранители, применив табельное оружие, остановили его и задержали, при этом злоумышленник получил ранение нижней конечности.

В настоящее время при осмотре места происшествия на верхней части банкомата обнаружены повреждения в виде деформации стенок от следов взрыва изнутри. Выяснено, что банкомат подорвано путем впуска газа внутрь его конструкции и последующим поджогом. С места происшествия изъяты две кассеты с денежными средствами, которые находились неподалеку самого банкомата, пистолет Макарова, принадлежащий разбойнику и отстрелянных гильзы.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 4 ст. 187 (разбой) ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами) ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

По постановлению прокурора области дальнейшее досудебное расследование в уголовном производстве поручено Следственному управлению ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области. 34-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия и выполняются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного преступления, причастных лиц и получения доказательств совершения преступления.

Вместе с тем, проверяется причастность задержанного к 8 аналогичным ограблениям банкоматов на территории области в период с августа 2016 по февраль 2017 года. Состояние досудебного расследования в уголовном производстве находится на контроле руководства прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Раненный в перестрелке полицейский прооперирован

Сотрудник полиции, получивший тяжелые ранения сегодня утром, прооперирован и находится в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Напомним, сегодня в 3.37 сработала сигнализация банкомата, установленного в доме №98 по ул. Харьковской. Наряд службы охраны, который был неподалеку, мгновенно среагировал и прибыл на место происшествия. Злоумышленник находился на месте совершения преступления. Такого скорого появления полицейских он явно не ожидал, поэтому, пытаясь убежать, начал стрелять по ним. Сержант полиции охраны получил тяжелые ранения лица, шеи, плеча.

На место происшествия прибыли еще несколько экипажей полиции охраны, они блокировали район. Чтобы задержать вооруженного злоумышленника полицейским также пришлось применить табельное огнестрельное оружие - автоматы. Раненого злоумышленника задержали. Он житель другого региона, 1982 года рождения.

По данному факту уже возбуждены уголовные производства по ст. 185ч.3 (кража), 194 ч.2 (повреждение, порча имущества), 348 (покушение на убийство работника правоохранительных органов) 289 ч.3 (угон), 263 ч.1 «Незаконное обращение с оружием» УК Украины. За содеянное задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Полиция ищет сообщников сумского взрывателя банкомата

Правоохранители не исключают, что у преступника были сообщники.

Сумские врачи спасают полицейского охраны, которому преступник при попытке ограбить банкомат, выстрелил в шею при задержании, говорится в сюжете ТСН.

Две пули попали в полицейского. Одна пуля рикошетом прошла через лицо в легкие и застряла между ребрами, другая - попала в шею. Злоумышленника тоже ранили, но задержать его удалось только, когда у него закончились патроны.

39-летний ранен полицейский сейчас в реанимации. Медики говорят: его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.

Сейчас следователи пытаются опросить и задержанного, он тоже в больнице. У него прострелены ноги. Во время задержания у него изъяли удостоверение внештатного сотрудника СБУ, ему 41 год и вроде бы живет в Броварах.

Напомним, по данным полиции, около четырех утра сотрудники полиции охраны приехали на вызов - сработала сигнализация в помещении, где располагался банкомат. В аппарат напустили газа и взорвали, чтобы забрать кассеты с деньгами. На месте преступления правоохранители застали мужчину, который начал бежать и отстреливаться.

«Его предупредили, чтобы он остановился, но он выстрелил в нашего сотрудника. Впоследствии, по горячим следам, он был задержан. Пришлось использовать табельное оружие», - рассказывает руководитель полиции охраны в Сумской области.

Журналистам стало известно, что во время преследования правоохранители пустили автоматную очередь по ногам злоумышленника. Уже раненный он пытался скрыться на служебном автомобиле полиции, но правоохранители его скрутили и передали медикам.

Задержание состоялось в 300 метрах от взорванного банкомата. Сейчас полиция не сообщает, исчезли ли деньги.