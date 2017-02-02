Взрыватель банкомата в Сумах пытался угнать полицейское авто Правоохранители выясняют обстоятельства ранения полицейского во время задержания разбойника.

Сегодня, 23 февраля, в 3 часа. 50 мин. сработала сигнализация банкомата на ул. Харьковская, 98 в г. Сумы. На место происшествия немедленно выехала сотрудники Управления полиции охраны в Сумской области. Рядом с банкоматом они увидели мужчину, который пытался уйти от преследования и применил огнестрельное оружие, сделав несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции и ранив одного из них. Полицейский получил ранение шеи и головы. В дальнейшем злоумышленник пытался скрыться на служебном автомобиле Управления полиции охраны. Однако правоохранители, применив табельное оружие, остановили его и задержали, при этом злоумышленник получил ранение нижней конечности.

В настоящее время при осмотре места происшествия на верхней части банкомата обнаружены повреждения в виде деформации стенок от следов взрыва изнутри. Выяснено, что банкомат подорвано путем впуска газа внутрь его конструкции и последующим поджогом. С места происшествия изъяты две кассеты с денежными средствами, которые находились неподалеку самого банкомата, пистолет Макарова, принадлежащий разбойнику и отстрелянных гильзы.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 4 ст. 187 (разбой) ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами) ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

По постановлению прокурора области дальнейшее досудебное расследование в уголовном производстве поручено Следственному управлению ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области. 34-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия и выполняются следственно-процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного преступления, причастных лиц и получения доказательств совершения преступления.

Вместе с тем, проверяется причастность задержанного к 8 аналогичным ограблениям банкоматов на территории области в период с августа 2016 по февраль 2017 года. Состояние досудебного расследования в уголовном производстве находится на контроле руководства прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.