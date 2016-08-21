Раненный в перестрелке полицейский прооперирован Сотрудник полиции, получивший тяжелые ранения сегодня утром, прооперирован и находится в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Напомним, сегодня в 3.37 сработала сигнализация банкомата, установленного в доме №98 по ул. Харьковской. Наряд службы охраны, который был неподалеку, мгновенно среагировал и прибыл на место происшествия. Злоумышленник находился на месте совершения преступления. Такого скорого появления полицейских он явно не ожидал, поэтому, пытаясь убежать, начал стрелять по ним. Сержант полиции охраны получил тяжелые ранения лица, шеи, плеча.

На место происшествия прибыли еще несколько экипажей полиции охраны, они блокировали район. Чтобы задержать вооруженного злоумышленника полицейским также пришлось применить табельное огнестрельное оружие - автоматы. Раненого злоумышленника задержали. Он житель другого региона, 1982 года рождения.

По данному факту уже возбуждены уголовные производства по ст. 185ч.3 (кража), 194 ч.2 (повреждение, порча имущества), 348 (покушение на убийство работника правоохранительных органов) 289 ч.3 (угон), 263 ч.1 «Незаконное обращение с оружием» УК Украины. За содеянное задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.