Сумские пограничники обнаружили «Audi А6», угнанную в Португалии 8 лет назад 22 февраля пограничники Сумского отряда в очередной раз обнаружили транспортное средство, которое числится в международном розыске.

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину прибыл автомобиль «Audi А6» молдавской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял гражданин Молдовы, сработала база данных Интерпола.

В ходе проведения проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что указанное транспортное средство было похищено у владельца еще весной 2009 года в Португалии.

Сейчас по данному факту проинформированы Укрбюро Интерпола в г. Киев. Водитель задержан и вместе с транспортным средством 2001 года выпуска передан представителям Национальной полиции, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.