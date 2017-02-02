Сумские пограничники обнаружили «Audi А6», угнанную в Португалии 8 лет назад

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину прибыл автомобиль «Audi А6» молдавской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял гражданин Молдовы, сработала база данных Интерпола.
В ходе проведения проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что указанное транспортное средство было похищено у владельца еще весной 2009 года в Португалии.
Сейчас по данному факту проинформированы Укрбюро Интерпола в г. Киев. Водитель задержан и вместе с транспортным средством 2001 года выпуска передан представителям Национальной полиции, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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