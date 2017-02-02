На Сумщине пограничники изъяли грузовой VOLVO

В ходе реализации информации, полученной оперативными сотрудниками Госпогранслужбы Украины, пограничники, осматривая грузовой автомобиль VOLVO, на котором въезжал в Украину наш соотечественник, обнаружили признаки возможного уничтожения, подделки или замены номера кузова.
В результате транспортное средство изъято в установленном порядке и передано компетентным правоохранительным органам для проведения соответствующих дальнейших проверок, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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