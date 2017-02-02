Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18181

На Сумщине пограничники изъяли грузовой VOLVO

22 февраля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили грузовой автомобиль марки VOLVO с признаками поражения и замены номера кузова.

В ходе реализации информации, полученной оперативными сотрудниками Госпогранслужбы Украины, пограничники, осматривая грузовой автомобиль VOLVO, на котором въезжал в Украину наш соотечественник, обнаружили признаки возможного уничтожения, подделки или замены номера кузова.

В результате транспортное средство изъято в установленном порядке и передано компетентным правоохранительным органам для проведения соответствующих дальнейших проверок, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Перебитые номера Пограничники
view counter

По тематике

Сумские пограничники обнаружили «Audi А6», угнанную в Португалии 8 лет назад
Сегодня 12:09

Сумские пограничники обнаружили «Audi А6», угнанную в Португалии 8 лет назад

22 февраля пограничники Сумского отряда в очередной раз обнаружили транспортное средство, которое числится в международном розыске....

Сумские пограничники у молдаванина обнаружили монтажные патроны
20.02.2017 15:26

Сумские пограничники у молдаванина обнаружили монтажные патроны

В пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля Opel Vectra молдавской регистрации, которым въезжал в Украину гражданин Молдовы,...

20.02.2017 08:05

Пассажир поезда «Москва - Кишинев» предлагал сумскому пограничнику взятку

В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» россиянин предлагал пограничнику взятку....

17.02.2017 17:10

Сумской пограничник отказался от взятки

За не составление админматериалов за нарушение режима в пункте пропуска «Бачевск» молдаванин предлагал пограничнику взятку....

16.02.2017 12:44

На Сумщине задержали Мерседес с коровами

Сегодня ночью в Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и работниками полиции задержали автомобиль...

Новости

В Сумах взрыватель банкомата ранил полицейского
Сегодня 08:47
В Сумах взорвали банкомат (обновляется, +видео)
Сегодня 08:21
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила своих подписчиков (фоторепортаж)
20.02.2017 14:24
В Конотопе пенсионерка передала мошеннику деньги на лечение внуку, которого у неё... никогда не было
Сегодня 16:52
Международная организация хочет помогать громадам Сумщины
Сегодня 16:13
В Сумах ищут перевозчика на Песчаное
Сегодня 15:52
Полиция опубликовала видео с места перестрелки с грабителем банкомата
Сегодня 15:41
Сумские пограничними изъяли «Сканию»
Сегодня 15:36
Взрыватель банкомата, ранивший сумского полицейского, оказался бывшим СБУшником
Сегодня 15:20
Сумчанка сыграла в финале кубка европейских чемпионов
Сегодня 15:10
Лысенко получил орден «За мужество»
Сегодня 14:54
В Сумах без вести пропала пожилая женщина
Сегодня 14:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.