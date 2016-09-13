Фискальная служба Сумщины посчитала продавцов алкоголя и табака

Об этом сообщил начальник отдела контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Сумской области Борис Пересадько. При осуществлении контроля за своевременностью и полнотой уплаты за лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями в январе 2017 года аннулировано 44 лицензии на алкогольные напитки и 42 - на табачные изделия; приостановлено действие 8 лицензий на алкогольные напитки и 5 - на табачные изделия.
С начала года по заявлениям субъектов хозяйствования в дополнения к лицензиям на розничную торговлю алкогольными напитками внесено 18 изменений и / или дополнений в перечень электронных контрольно-кассовых аппаратов.
По словам Бориса Пересадько, за январь 2017 года налогоплательщиками Сумской области уплачено акцизного налога с реализации подакцизных товаров 28,7 млн грн, что больше показателя поступлений прошлого года на 15 млн грн.
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