На Сумщине за нарушение пограничного режима задержали браконьера

Во время проверки линии государственной границы на направлении между украинским населенным пунктом Малая Бобылевка и российским Искра пограничный патруль неподалеку от границы задержал гражданина Украины, который осуществлял незаконную охоту. При себе мужчина имел охотничье ружье «МР-27» 12 калибра, 7 охотничьих патронов 12 калибра и 6 самодельных петель для незаконного отлова животных.
Хотя охотник имел при себе удостоверение охотника и все другие необходимые документы для осуществления охоты, однако для получения разрешения на осуществление охоты в пограничной полосе в пограничное подразделение он не обращался.
Сейчас за нарушение пограничного режима 24-летний житель приграничья привлечен к административной ответственности по ст. 202 КУоАП, на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 170 гривен.
Кроме этого работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области на правонарушителя составлены административные материалы по ст. 85 КУоАП и изъяты охотничье ружье, патроны и самодельные петли.
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