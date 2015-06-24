На Сумщине за нарушение пограничного режима задержали браконьера 22 февраля в Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда за нарушение пограничного режима задержали гражданина Украины, который осуществлял незаконную охоту.

Во время проверки линии государственной границы на направлении между украинским населенным пунктом Малая Бобылевка и российским Искра пограничный патруль неподалеку от границы задержал гражданина Украины, который осуществлял незаконную охоту. При себе мужчина имел охотничье ружье «МР-27» 12 калибра, 7 охотничьих патронов 12 калибра и 6 самодельных петель для незаконного отлова животных.

Хотя охотник имел при себе удостоверение охотника и все другие необходимые документы для осуществления охоты, однако для получения разрешения на осуществление охоты в пограничной полосе в пограничное подразделение он не обращался.

Сейчас за нарушение пограничного режима 24-летний житель приграничья привлечен к административной ответственности по ст. 202 КУоАП, на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 170 гривен.

Кроме этого работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области на правонарушителя составлены административные материалы по ст. 85 КУоАП и изъяты охотничье ружье, патроны и самодельные петли.