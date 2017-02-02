Сумские пограничними изъяли «Сканию» В пункте пропуска «Юнаковка» пограничники изъяли грузовой автомобиль SCANIA.

22 февраля на въезд в Украину через пункт пропуска «Юнаковка» прибыл грузовой автомобиль марки SCANIA украинской регистрации под управлением нашего соотечественника.

При осуществлении идентификации номеров агрегатов пограничники обнаружили признаки уничтожения идентификационного номера кузова и замены сервисной таблички транспортного средства.

В результате автомобиль 2001 года выпуска изъят в установленном порядке. О противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины, сообщили работникам Национальной полиции.

Кроме этого, на водителя составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.