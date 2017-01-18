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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10388

Сумской перевозчик отказывается от маршрута

В фейсбуке появилось объявление от Владимира Горпенко, который занимается пассажирскими перевозками по маршруту № 51 (Прокофьева - Песчаное).

«ОБЪЯВЛЕНИЕ! СРОЧНО! ОТДАМ БИЗНЕС В ХОРОШИЕ РУКИ!

Уважаемые «Эксперты в транспортных вопросах», всем, кто считает, что перевозки пассажиров – это мегаприбыли. Отдам в хорошие руки транспортный бизнес (маршрут №51). Стоимость вопроса только рыночная стоимость шести машин. А отдам как настроенный бизнес. Есть арендованные боксы, машины почти укомплектованы водителями. Обращайтесь, есть возможность обогатиться. ЭТО СЕРЬЕЗНО!!! ОБРАЩАЙТЕСЬ!!!

Уважаемая городская власть, я уже неоднократно обращался к Вам с просьбой привести в соответствие с экономическими реалиями, тариф. На очередном исполкоме Вы решили отложить вопрос до марта.

Вот и сканкопии письма, которое я писал Вам последний раз с предупреждением об отказе от договора. Прошло две недели…

Возможность субсидировать бизнес у меня исчерпана.

Вынужден прекратить обслуживание маршрута», - написал перевозчик.

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