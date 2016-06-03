Рождественские вместо Октябрьских: как прошла декоммунизация улиц на Сумщине

За год на Яндекс.Картах в связи с декоммунизацией было переименовано около 440 улиц Сумской области. По этому показателю она занимает 11-е место среди регионов страны, опережая Черниговскую область (около 320 переименований) и уступая Одесской (460).
В первую очередь на Сумщине переименовывали улицы Ленина и все виды «октябрьских» (Октябрьская; 10, 20, 40, 50 лет Октября и т. п.). Вот каких названий исчезло с карты региона больше всего:
1. Ленина – 15
2. Октябрьская/Октября – 14
3. Комсомольская – 13
4. Щорса – 12
5. Дзержинского – 12
Тем не менее, на ней до сих пор можно найти следы прежней эпохи. Например, по шесть улиц Артема и Фрунзе и по пять Крупской и Советских.
Вместо «советских» улиц на карте области появились Успенские и Покровские, Клубничные и Сливовые, Европейские и Солнечные.
По данным Яндекса, чаще всего улицы называли в честь церковных праздников или святых, например Покровская, Рождественская или Вознесенская (около 20 новых названий). На втором месте по популярности – «вкусные» названия: Абрикосовая, Вишневая, Виноградная и другие (10 новых).
Интересно, что именно в Сумах теперь находится самая восточная улица Бандеры в стране – это бывшая Баумана. Самая западная уже давно есть в Старом Самборе Львовской области.
Иногда под переименование попадала чуть ли не единственная улица в селе. Например, бывшая улица Щорса в селе Сорокино стала Пригородной.
Довольно часто улицам пытались подобрать «удобные» названия, похожие на старые по звучанию или смыслу. К примеру, в Шостке улицу Котовского переименовали в улицу Котляревского, а в Ахтырке улица Петровского стала Петропавловской.
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