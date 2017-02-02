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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00167

В Шостке с помощью камер видеонаблюдения поймали магазинного вора

В Шостке 35-летний местный житель зарабатывал себе на спиртное кражами из магазина самообслуживания. «Трофеями» злоумышленника становились мелкие вещи, которые он прятал в карманы, а потом продавал прохожим. Разоблачить такой криминальный бизнес помогли камеры видеозаписи, установленные в зале торгового заведении.

Во время очередной попытки кражи из магазина самообслуживания работники полиции с помощью персонала торговой точки уличили в краже и задержали 35-летнего местного жителя. В кармане злоумышленника біли найдены и изъяты украденные товары: рыболовная катушки и портативный динамик. Общая сумма ущерба составила более 400 гривен.

По словам самого подозреваемого, похищенное он собирался продать, а деньги потратить на спиртное.

Как выяснили полицейские, на счету мужчины как минимум три такие кражи из этого магазина. Их предположения подтверждаются записями видеокамер.

Сейчас мать подозреваемого полностью возместила магазину нанесенный ее сыном ущерб. Однако мужчине все же придется отвечать за содеянное перед законом. Уголовное производство, открытое в отношении злоумышленника по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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