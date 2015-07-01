Сумские общественные комиссии больше не экспертные

Пошли не путем переименования, а созданием новых комиссий. Основание, по словам секретаря горсовета Андрея Баранова, они - не эффективны, сообщает UA:СУМИ. Депутат от оппозиционного блока Игорь Перепека в своем выступлении отметил: «Эксперт - это человек, который имеет лицензию. Я точно знаю, что в комиссии по транспорту ни одного эксперта нет. Тогда давайте так: если нет экспертов, назовем общественная комиссия активистов, они же активисты и будут ОАКи. И принимаем так, если есть - эксперты, а это не эксперты».
В свою очередь председатель общественной экспертной комиссии по вопросам бюджета Андрей Фролков заметил, в этой комиссии 5 членов. «5 человек имеют высшее образование, 4имеют два высших образования, два - доктора наук, профессора. Это финансисты. Я не понимаю, почему возник вопрос к слову экспертные. Кому оно мешает? Если есть вопросы к каким-то комиссиям - давайте мы их заслушаем».
«Мне, например, совершенно не понятно, как переименование повлияет на эффективность работы. Кстати, положения новых и старых комиссий абсолютно идентичны. Получается так, что ОЭКи проработали всего 10 месяцев и отчитываться о своей деятельности не обязаны. Общественные комиссии, созданные сегодня будут отчитываться через год», - прокомментировал член общественной экспертной комиссии по вопросам бюджета Максим Корниенко.
За решение убрать слово экспертные и переутвердить состав действующих комиссий депутаты проголосовали «за» 26 голосами из 37 присутствующих. На следующей сессии депутаты договорились заслушать отчеты от глав ОЭКов об их деятельности.
«Если у них есть сомнения в «экспертности» той или иной комиссии, то это вопрос к качественному составу этих комиссий, а не к названию, и, во-вторых, давайте будем откровенны - профессионализм наших депутатов и чиновников от правящей партии - там тоже есть большие вопросы. Вообще - это юридический нонсенс, потому что они приняли вообще новое положение и по новому положению должна быть зарегистрирована новая инициативная группа и должны быть проведены выборы», - прокомментировал инициатор создания общественных экспертных комиссий Андрей Зозулинский.
Напомним, ввели ОЭКи в Сумах в 2015 году. В прошлом году их переформатировали: из 8-ми создали 5. Первый год работы обновленных экспертных комиссий истекает в апреле.
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