Сумские общественные комиссии больше не экспертные На сессии горсовета 22 февраля депутаты проголосовали за то, чтобы убрать слово «экспертные» из названия общественных комиссий при постоянных депутатских комиссиях.

Пошли не путем переименования, а созданием новых комиссий. Основание, по словам секретаря горсовета Андрея Баранова, они - не эффективны, сообщает UA:СУМИ. Депутат от оппозиционного блока Игорь Перепека в своем выступлении отметил: «Эксперт - это человек, который имеет лицензию. Я точно знаю, что в комиссии по транспорту ни одного эксперта нет. Тогда давайте так: если нет экспертов, назовем общественная комиссия активистов, они же активисты и будут ОАКи. И принимаем так, если есть - эксперты, а это не эксперты».

В свою очередь председатель общественной экспертной комиссии по вопросам бюджета Андрей Фролков заметил, в этой комиссии 5 членов. «5 человек имеют высшее образование, 4имеют два высших образования, два - доктора наук, профессора. Это финансисты. Я не понимаю, почему возник вопрос к слову экспертные. Кому оно мешает? Если есть вопросы к каким-то комиссиям - давайте мы их заслушаем».

«Мне, например, совершенно не понятно, как переименование повлияет на эффективность работы. Кстати, положения новых и старых комиссий абсолютно идентичны. Получается так, что ОЭКи проработали всего 10 месяцев и отчитываться о своей деятельности не обязаны. Общественные комиссии, созданные сегодня будут отчитываться через год», - прокомментировал член общественной экспертной комиссии по вопросам бюджета Максим Корниенко.

За решение убрать слово экспертные и переутвердить состав действующих комиссий депутаты проголосовали «за» 26 голосами из 37 присутствующих. На следующей сессии депутаты договорились заслушать отчеты от глав ОЭКов об их деятельности.

«Если у них есть сомнения в «экспертности» той или иной комиссии, то это вопрос к качественному составу этих комиссий, а не к названию, и, во-вторых, давайте будем откровенны - профессионализм наших депутатов и чиновников от правящей партии - там тоже есть большие вопросы. Вообще - это юридический нонсенс, потому что они приняли вообще новое положение и по новому положению должна быть зарегистрирована новая инициативная группа и должны быть проведены выборы», - прокомментировал инициатор создания общественных экспертных комиссий Андрей Зозулинский.

Напомним, ввели ОЭКи в Сумах в 2015 году. В прошлом году их переформатировали: из 8-ми создали 5. Первый год работы обновленных экспертных комиссий истекает в апреле.