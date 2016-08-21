Полиция ищет сообщников сумского взрывателя банкомата Правоохранители не исключают, что у преступника были сообщники.

Сумские врачи спасают полицейского охраны, которому преступник при попытке ограбить банкомат, выстрелил в шею при задержании, пишет ТСН.

Две пули попали в полицейского. Одна пуля рикошетом прошла через лицо в легкие и застряла между ребрами, другая - попала в шею. Злоумышленника тоже ранили, но задержать его удалось только, когда у него закончились патроны.

39-летний ранен полицейский сейчас в реанимации. Медики говорят: его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.

Сейчас следователи пытаются опросить и задержанного, он тоже в больнице. У него прострелены ноги. Во время задержания у него изъяли удостоверение внештатного сотрудника СБУ, ему 41 год и вроде бы живет в Броварах.

Напомним, по данным полиции, около четырех утра сотрудники полиции охраны приехали на вызов - сработала сигнализация в помещении, где располагался банкомат. В аппарат напустили газа и взорвали, чтобы забрать кассеты с деньгами. На месте преступления правоохранители застали мужчину, который начал бежать и отстреливаться.

«Его предупредили, чтобы он остановился, но он выстрелил в нашего сотрудника. Впоследствии, по горячим следам, он был задержан. Пришлось использовать табельное оружие», - рассказывает руководитель полиции охраны в Сумской области.

Журналистам стало известно, что во время преследования правоохранители пустили автоматную очередь по ногам злоумышленника. Уже раненный он пытался скрыться на служебном автомобиле полиции, но правоохранители его скрутили и передали медикам.

Задержание состоялось в 300 метрах от взорванного банкомата. Сейчас полиция не сообщает, исчезли ли деньги.