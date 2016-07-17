В Сумах без вести пропала пожилая женщина

Приметы пропавшей: рост около 162 см, полного телосложения, на вид 70-75 лет, глаза светлые, волосы седые.
Была одета в куртку фиолетового цвета, платок белого цвета в серую клетку, брюки спортивные темно-синего цвета, ботинки черного цвета.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о без вести пропавшей или видел ее, просим сообщать по телефонам 0951890652, 0507383920, или 102
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