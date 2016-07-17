В Сумах без вести пропала пожилая женщина Полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей гражданки Шерстневой Нины Иосифовны, 01.01.1941 г.р. жительницы г. Сумы, ул. Краснопольская, д. 118, которая 13 февраля 2017 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Приметы пропавшей: рост около 162 см, полного телосложения, на вид 70-75 лет, глаза светлые, волосы седые. Была одета в куртку фиолетового цвета, платок белого цвета в серую клетку, брюки спортивные темно-синего цвета, ботинки черного цвета. Всех, кто имеет какую-либо информацию о без вести пропавшей или видел ее, просим сообщать по телефонам 0951890652, 0507383920, или 102