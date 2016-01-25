В Сумах машина попала в яму, забытую коммунальщиками Патрульные помогли сумчанину, который попал в затруднительное положение.

В вечернее время водитель Citroen, проезжая дворовой территории по улице Харьковской, и сам не понял, как его автомобиль застрял в недавно вскопанной яме.

Поняв, что самостоятельные попытки выехать бесполезны, мужчина вызвал патрульную полицию. Инспекторы, которые оперативно прибыли на вызов, сразу начали помогать водителю.

С помощью домкратов патрульные разместили под колеса дощечки, чтобы уменьшить дальнейшее погружение автомобиля и устроить будущую площадку для движения автомобиля, после чего вызвали эвакуатор. К счастью, через несколько минут автомобиль удалось освободить из «плена».

Водитель поблагодарил патрульных за помощь и неравнодушие.