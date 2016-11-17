В Сумах хотят создать сайт с городскими онлайн-камерами Онлайн-петиция «Создать единый городской Интернет сайт для свободного подключения видеокамер онлайн» получила ответ городских властей.

«В последнее время наблюдается значительное увеличение преступности, а новая полиция не справляется с возложенными на них задачами.

Помочь создать город безопасным может создание единого городского Интернет сайта на котором будут изложены в режиме он-лайн и архивироваться записи по всем видеокамер для наружного видеонаблюдения в общественных местах. В городе уже установлено много таких видеокамер, однако они не являются публичными по причине именно отсутствия необходимого информационного ресурса.

Законопослушные жители города заинтересованы в том, чтобы через такие видеокамеры было возможно осуществлять контроль за соблюдением правопорядка как полицией так и общественностью», - написал Роман Анатольевич Кирноз.

Ответ на электронную петицию

«Рассмотрев Вашу петицию о создании единого городского Интернет сайта для свободного подключения видеокамер онлайн, сообщаем следующее:

- исполнительным комитетом Сумского городского совета в декабря 2016 года было заказано услуги по разработке проектно-сметной документации по внедрению комплексной системы повышения безопасности граждан в городе Сумы и получена заказанная документация;

- городской программой «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Сумы» предусмотрены расходы на реализацию пилотного проекта по внедрению комплексной системы повышения безопасности граждан в городе Сумы;

- при реализации проекта будет проработана техническая возможность подключения частных камер наблюдения в единой городской системе;

- пока отсутствует надлежащая муниципальная инфраструктура, которая позволила бы реализовать описанную в петиции схему работы.

Сумской городской голова А.Н. Лысенко».