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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43212

Раненого в перестрелке Сумского полицейского самолетом доставят в Киев

40-летнему сержанту полиции пуля попала в лицо и застряла в шейных позвонках.

Раненого при перестрелке в Сумах полицейского самолетом доставят в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Он уточнил, что 40-летнему сержанту полиции пуля попала в лицо и застряла в шейных позвонках.

"Борт с раненым при исполнении полицейским через час вылетает на Киев. Дай Бог, чтобы выжил", - написал Князев.

Напомним, около 4 часов утра в Сумах во время задержания злоумышленника, который грабил банкомат, возникла перестрелка. Были ранены двое человек: полицейский и сам грабитель, житель Киевской области 1982 года рождения.

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