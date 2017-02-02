Раненого в перестрелке Сумского полицейского самолетом доставят в Киев

Раненого при перестрелке в Сумах полицейского самолетом доставят в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Он уточнил, что 40-летнему сержанту полиции пуля попала в лицо и застряла в шейных позвонках.
"Борт с раненым при исполнении полицейским через час вылетает на Киев. Дай Бог, чтобы выжил", - написал Князев.
Напомним, около 4 часов утра в Сумах во время задержания злоумышленника, который грабил банкомат, возникла перестрелка. Были ранены двое человек: полицейский и сам грабитель, житель Киевской области 1982 года рождения.