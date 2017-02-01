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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13164

Международная организация хочет помогать громадам Сумщины

Сегодня, 23 февраля, прошла встреча представителя Международной организации по миграции Али Чабука с заместителем главы облсовета Татьяной Головко.

Они обсуждали ситуацию по формированию и реализации политики в сфере противодействия людьми в Сумской области и предоставления финансовой помощи вновь объединенным территориальным громадам.

Затрагивались вопросы идентификации и помощи пострадавшим от торговли людьми в рамках Меморандума о сотрудничестве между областным советом и ОО «Профессиональная лига социальных работников Сумщины». Также рассматривались перспективы развития ОТГ, в частности их частичное финансирование Международной организацией по миграции по принципу: на один вложенный доллар МОМ планирует предоставить аналогичную сумму. Речь идет о стимулировании трудовых мигрантов, которые зарабатывают деньги за рубежом и хотят вложить их в развитие собственного предпринимательства, или открытие хозяйств на территории объединенных территориальных громад. Другое направление - по такой же схеме МОМ может предоставить деньги для создания инфраструктурных объектов, или коммунальных предприятий в громадах.

Али Чабук с рабочим визитом находился на Сумщине несколько дней. За это время он посетил четыре ОТГ, ознакомился с их работой, изучал проблемные вопросы, требующие инвестиций. Представитель МОМ рассказал руководителям общин и их жителям о возможностях развития бизнеса на территориях.

Татьяна Головко отметила, что областной совет готов поддерживать такое сотрудничество Международной организации по миграции с объединенными территориальными громадами Сумщины. «Если будет такая поддержка с вашей стороны, областной совет готов выступить гарантом сотрудничества и, по возможности, помочь средствами для проектов ОТГ из областного бюджета», - отметила чиновница.

Общество ОТГ
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