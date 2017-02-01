Международная организация хочет помогать громадам Сумщины

Они обсуждали ситуацию по формированию и реализации политики в сфере противодействия людьми в Сумской области и предоставления финансовой помощи вновь объединенным территориальным громадам.
Затрагивались вопросы идентификации и помощи пострадавшим от торговли людьми в рамках Меморандума о сотрудничестве между областным советом и ОО «Профессиональная лига социальных работников Сумщины». Также рассматривались перспективы развития ОТГ, в частности их частичное финансирование Международной организацией по миграции по принципу: на один вложенный доллар МОМ планирует предоставить аналогичную сумму. Речь идет о стимулировании трудовых мигрантов, которые зарабатывают деньги за рубежом и хотят вложить их в развитие собственного предпринимательства, или открытие хозяйств на территории объединенных территориальных громад. Другое направление - по такой же схеме МОМ может предоставить деньги для создания инфраструктурных объектов, или коммунальных предприятий в громадах.
Али Чабук с рабочим визитом находился на Сумщине несколько дней. За это время он посетил четыре ОТГ, ознакомился с их работой, изучал проблемные вопросы, требующие инвестиций. Представитель МОМ рассказал руководителям общин и их жителям о возможностях развития бизнеса на территориях.
Татьяна Головко отметила, что областной совет готов поддерживать такое сотрудничество Международной организации по миграции с объединенными территориальными громадами Сумщины. «Если будет такая поддержка с вашей стороны, областной совет готов выступить гарантом сотрудничества и, по возможности, помочь средствами для проектов ОТГ из областного бюджета», - отметила чиновница.
Роменский район чуть ли не единственный в области, где внедрение децентрализационной реформы почему-то до сих пор не сдвинулось с места....
Представители общественности, депутаты, сельские и поселковые головы района вместе обсудили актуальные вопросы функционирования ОТГ....
В Сумах 7 февраля прошло заседание Совета регионального развития....
Объединенные громады Сумщины могут получить финансирование на открытие центров админуслуг....
Более трех десятков объединенных громад ожидается на Сумщине в 2017 году....