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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20715

Взрыватель банкомата, ранивший сумского полицейского, оказался бывшим СБУшником

Об этом на своей старнпце в фейсбуке написала пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута

«Василий Грицак (глава СБУ – Ред.) дал поручение управлению СБ Украины в Сумской области разобраться и предоставить следствию всестороннюю поддержку в расследовании инцидента с бывшим внештатным сотрудником Службы, который пытался ограбить в Сумах банкомат и ранил полицейского.

Задержанный полицейскими злоумышленник был уволен из СБУ в ноябре прошлого года. С того же времени изъятое правоохранителями удостоверение находится в розыске», - написала Рапута.

Право Взрыв банкомата
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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