Взрыватель банкомата, ранивший сумского полицейского, оказался бывшим СБУшником

«Василий Грицак (глава СБУ – Ред.) дал поручение управлению СБ Украины в Сумской области разобраться и предоставить следствию всестороннюю поддержку в расследовании инцидента с бывшим внештатным сотрудником Службы, который пытался ограбить в Сумах банкомат и ранил полицейского.
Задержанный полицейскими злоумышленник был уволен из СБУ в ноябре прошлого года. С того же времени изъятое правоохранителями удостоверение находится в розыске», - написала Рапута.
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