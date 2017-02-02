Взрыватель банкомата, ранивший сумского полицейского, оказался бывшим СБУшником Об этом на своей старнпце в фейсбуке написала пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута

«Василий Грицак (глава СБУ – Ред.) дал поручение управлению СБ Украины в Сумской области разобраться и предоставить следствию всестороннюю поддержку в расследовании инцидента с бывшим внештатным сотрудником Службы, который пытался ограбить в Сумах банкомат и ранил полицейского.

Задержанный полицейскими злоумышленник был уволен из СБУ в ноябре прошлого года. С того же времени изъятое правоохранителями удостоверение находится в розыске», - написала Рапута.