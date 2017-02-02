Полиция опубликовала видео с места перестрелки с грабителем банкомата Полиция Сумщины опубликовала видео места перестрелки и задержания вооруженного злоумышленника, который этой ночью подорвал банкомат в Сумах и тяжело ранил полицейского.

Как сообщает пресс-служба правоохранителей, во время задержания преступника, полицейские открыли стрельбу из автоматического и табельного оружия.

«Дополнительные наряды полиции охраны прибыли к месту происшествия. Один из них блокировал прилегающую улицу Мира, другой – улицу Ахтырскую. Правоохранители увидели мужчину, который бежал. Его внешность совпадала с описанием злоумышленника. Увидев полицейских, неизвестный открыл огонь в сторону обоих нарядов и пытался убежать. На предупреждение полицейских он не реагировал и продолжал отстреливаться. Поэтому полицейским охраны пришлось применить автоматическое и табельное оружие», – отметили в пресс-службе полиции Сумской области.

В результате перестрелки был тяжело ранен сержант полиции. Нападавшего, во время задержания, правоохранители ранили в ногу. Злоумышленник задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.