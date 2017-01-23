В Сумах ищут перевозчика на Песчаное

К мэру обратился ЧП Горпенко В.В. с уведомлением о прекращении обслуживания маршрута №51 «Песчаное - Прокофьева». Об этом сообщили в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.
Причина прекращения перевозок - убыточность маршрута. Предприниматель утверждает, что расходы на перевозку не покрываются действующим тарифом.
Следует заметить, что за последнее полугодие это уже третий отказ от обслуживания маршрута. Так, отказались от перевозки ФЛП Прокопенко В.П. (маршрут № 5 «Роменская - Химгородок») и ФЛП Овсянко Н.Е. (Маршрут № 11 «Тепличный - Тепличный»).
С целью предоставления качественных и бесперебойных услуг жителям с. Нижнее Песчаное отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг ожидает предложения от других перевозчиков по обслуживанию маршрута №51.
Здесь должны осуществлять перевозки 6 автобусов, половина из которых - общей вместимостью не менее 40 пассажиров.
С претендентом будет заключен временный договор до проведения конкурса на перевозку.
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