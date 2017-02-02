В дежурную часть отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 79-летняя конотопчанка. Заявительница рассказала, что около семи часов утра на ее сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. На другом конце провода она услышала мужской голос. Звонивший назвался ее внуком и сообщил, что очень заболел и ему необходимы деньги на лекарства. Растерянная женщина, у которой на самом деле никогда не было внука, подумала что это, пожалуй, муж ее внучки. Когда же на свой вопрос «Андрей, это ты?», услышала утвердительный ответ, начала расспрашивать, что же произошло. Собеседник охотно рассказывал, что уже несколько дней плохо себя чувствует, и медики уже подтвердили диагноз «двусторонняя пневмония», на лечение которой необходимо пять тысяч гривен. Поскольку она не имела необходимой суммы средств, так называемый «внук» попросил дать то, что есть. Собрав все свои сбережения, составлявшие 3500 гривен, пенсионерка вышла под подъезд дома, где по договоренности её должен был ождать знакомый «больного», чтобы забрать деньги. Спустя несколько минут к дому действительно подъехал неизвестный автомобиль такси, водителю которого женщина и передала собранные средства.

Какими же были разочарование и растерянность потерпевшей, когда она, поднявшись в квартиру, позвонила своей внучке, и та в разговоре сообщила, что с ней и ее мужем все в порядке. Обманутой пенсионерке ничего не оставалось иного, как обратиться за помощью в полицию.

По данному факту следователями полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Работники полиции принимают все возможные меры, чтобы установить злоумышленников и вернуть старушке ее деньги. Правоохранители в который раз советуют гражданам быть внимательными и рассудительными в подобных телефонных беседах. И, прежде чем отдать все свои сбережения неизвестно кому, обязательно проверить полученную от незнакомых лиц информацию. Ведь, как показывает практика, такие звонки являются обычной мошеннической ловушкой, и родственники пострадавших, как правило, не требуют никакой срочной помощи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.