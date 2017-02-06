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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23210

Роменские полицейские выявили четырех граждан, хранивших наркотики

В ходе оперативно-профилактической отработки территории Роменщины сотрудники полиции лишь в течение суток установили четырех местных любителей дурман-зелья. Среди подозреваемых оказался семейный «дуэт»: отец хранил марихуану, а его сын - опий ацетилированный.

Сотрудники Роменского отдела полиции получили несколько информаций о жителях райцентра, которые могут хранить наркотики. Сообщение проверили.

Участковые офицеры полиции, посетив квартиры 23-летнего жителя города, во время санкционированного обыска нашли посуду с жидкостью темно-коричневого цвета, источавшую резкий запах растворителя, которая по своим внешним признакам похожа на наркотическое средство опий ацетилированный.

Как пояснил молодой человек, он готовил наркотик, когда услышал, что в дверь постучали, и быстро спрятал приготовленное «зелье» под кровать, надеясь, что его не найдут. Такую же «ошибку» допустил и его 65-летний отец, который имел свой, отдельно от сына, тайник на кухне под столом. Там правоохранители обнаружили и изъяли бумажный сверток с веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое средство марихуану, весом около 5 грамм.

В тот же день в квартире 27-летнего роменчанина оперативники обнаружили две пластиковые бутылки общей емкостью около 200 мл с веществом, имеющим специфические признаки опия ацетилированного.

А через час, уже во время патрулирования улиц города, правоохранители остановили в парке 35-летнего мужчину, имевшего при себе в кармане бумажный сверток с веществом, внешне похожим на наркотическое средство марихуану, весом около 6 грамм.

Сейчас все найденное и изъятое направлено на исследование. По данным фактам следователи открыли отдельные уголовные производства по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств ...) и проводят дальнейшее расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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