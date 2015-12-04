Раненый грабителем сумской полицейский нуждается в помощи на лечение

Для оказания неотложной помощи вертолет ГСЧС уже доставил раненого в центральный госпиталь Министерства обороны.
«Работник полиции без преувеличения совершил героический поступок. Рискует собственной жизнью, пошел на пули, чтоб задержать и разоружить опасного преступника, - говорит вр.и.о. начальника ГУНП в Сумской области Олег Григоров. - Сейчас состояние его здоровья остается тяжелым. Личный состав полиции Сумщины собирает средства на лечение коллеги. И рассчитывает на помощь неравнодушных людей ».
Все граждане, желающие оказать помощь раненым сержанту полиции Виктору Игнатенко, могут перечислить средства на следующие реквизиты:
Филиал Сумское областное управление АО Ощадбак г. Сумы
КОД 337568
ЕГРПО 09337356
специальный карточный счет 2625 0500 9032 00
Идент. номер: 2786908573
Получатель: Игнатенко Виктор Владимирович
Правоохранители Сумщины заранее благодарны всем неравнодушным за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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