Раненый грабителем сумской полицейский нуждается в помощи на лечение Сегодня ночью во время задержания вооружённого преступника сорокалетний сержант полиции охраны Виктор Игнатенко получил ранение в лицо, еще одна пуля застряла между 2-м и 3-м межреберьем.

Для оказания неотложной помощи вертолет ГСЧС уже доставил раненого в центральный госпиталь Министерства обороны.

«Работник полиции без преувеличения совершил героический поступок. Рискует собственной жизнью, пошел на пули, чтоб задержать и разоружить опасного преступника, - говорит вр.и.о. начальника ГУНП в Сумской области Олег Григоров. - Сейчас состояние его здоровья остается тяжелым. Личный состав полиции Сумщины собирает средства на лечение коллеги. И рассчитывает на помощь неравнодушных людей ».

Все граждане, желающие оказать помощь раненым сержанту полиции Виктору Игнатенко, могут перечислить средства на следующие реквизиты:

Филиал Сумское областное управление АО Ощадбак г. Сумы

КОД 337568

ЕГРПО 09337356

специальный карточный счет 2625 0500 9032 00

Идент. номер: 2786908573

Получатель: Игнатенко Виктор Владимирович

Правоохранители Сумщины заранее благодарны всем неравнодушным за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.