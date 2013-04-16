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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08124

На Сумщине задумались о последствиях паводка

В Сумах прошло заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

И. о начальника Сумского областного управления водных ресурсов Елена Вакарчук доложила главе облгосадминистрации Николаю Клочко, что управление регулярно проводит наблюдения, осуществляет замеры промерзания почвы, запаса воды в снежном покрове и т.п. На основе этих данных и результатов прошлых лет уже разработан примерный прогноз возможной паводковой обстановки весны 2017 года.

«По данным, которые мы имеем на сегодня, при условии сохранения нынешних погодных показателей, мы можем говорить, что весенние разливы воды не принесут серьезной угрозы населению и объектам хозяйства. Но мы постоянно начеку и держим ситуацию на контроле», - отметила Елена Вакарчук.

По ее словам, в областном управлении водных ресурсов созданы оперативные бригады, которые насчитывают 82 человека. Они оснащены спецодеждой, инструментами, есть запас горюче-смазочных материалов. Кроме того, в межрайонных управлениях есть 21 единица инженерной техники, насосы, плавсредства, автомобили, которые могут быть использованы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Общество Паводок
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